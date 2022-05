La Premier ha fame di nuovi allenatori, e li sceglie incrociando i dati in stile Moneyball (Di lunedì 2 maggio 2022) La Premier League ha bisogno di nuovi allenatori. E li sta cercando incrociando i dati, in una sorta di reclutamento in stile Moneyball. Cercano i nuovi tecnici di talento, e lo fanno in base alla loro capacità di migliorare squadre e individui, con un approccio manageriale che vada “oltre la giostra dei soliti sospetti”. Il Daily Mail racconta il lavoro di Analytics FC, la squadra degli analisti che ha prodotto un elenco di allenatori con il miglior rapporto qualità-prezzo in Europa. Nell’elenco ci sono ben tre “italiani”: Juric, Italiano e Gasperini. Con loro il danese Bo Svensson, che allena il Mainz 05, Julien Stephan dello Strasburgo, “l’artigiano iberico Pepe Bordalas, che ha portato il Valencia alla finale di Coppa di Spagna ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 maggio 2022) LaLeague ha bisogno di. E li sta cercando, in una sorta di reclutamento in. Cercano itecnici di talento, e lo fanno in base alla loro capacità di migliorare squadre e individui, con un approccio manageriale che vada “oltre la giostra dei soliti sospetti”. Il Daily Mail racconta il lavoro di Analytics FC, la squadra degli analisti che ha prodotto un elenco dicon il miglior rapporto qualità-prezzo in Europa. Nell’elenco ci sono ben tre “italiani”: Juric, Italiano e Gasperini. Con loro il danese Bo Svensson, che allena il Mainz 05, Julien Stephan dello Strasburgo, “l’artigiano iberico Pepe Bordalas, che ha portato il Valencia alla finale di Coppa di Spagna ...

napolista : La Premier ha fame di nuovi allenatori, e li sceglie incrociando i dati in stile Moneyball Analytics FC ha creato… - Malatc : @BolognaSpazio @Carlino_Bologna un braccino corto (e morto di fame) come DL non ce li mette 20mln ed il cinno deve… - Brigante1959 : RT @mar_ef: @GuidoCrosetto Ce lo dica lei. Se arriverà la fame quella vera che avete provocato voi appoggiando le decisioni scellerate del.… - mar_ef : @GuidoCrosetto Ce lo dica lei. Se arriverà la fame quella vera che avete provocato voi appoggiando le decisioni sce… - TMit_news : Se non è troppo semplice, vi diamo un altro indizio ??: in settimana è entrato nella Hall of Fame ?? della Premier Le… -