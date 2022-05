La MIA torta di mele frullata è ottima anche freddissima, solo 80 kcal! (Di lunedì 2 maggio 2022) La torta di mele frullata senza burro e olio, ottima per la dieta. solo 80 calorie! La torta di mele frullata senza burro e olio, ottima per la dieta. Qui appresso ti presentiamo la ricetta di una torta di mele light buona e morbidissima e per di più senza burro e olio. È molto facile da preparare e metterla insieme prende davvero poco tempo. Ce la possiamo permettere anche se siamo a dieta ed è indicatissima per la prima colazione, ma sarà graditissima anche per la merenda dei bambini. La MIA torta di mele frullata, NIENTE burro, ideale per chi è dieta. 80 kcal! Gli ingredienti Per otto fette ci ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 maggio 2022) Ladisenza burro e olio,per la dieta.80 calorie! Ladisenza burro e olio,per la dieta. Qui appresso ti presentiamo la ricetta di unadilight buona e morbidissima e per di più senza burro e olio. È molto facile da preparare e metterla insieme prende davvero poco tempo. Ce la possiamo permetterese siamo a dieta ed è indicatissima per la prima colazione, ma sarà graditissimaper la merenda dei bambini. La MIAdi, NIENTE burro, ideale per chi è dieta. 80Gli ingredienti Per otto fette ci ...

CartaCastelli : RT @famafrancesca: @CartaCastelli Che mi hai fatto ricordare ??????????????????????Conoscente, nel salutarmi insistentemente tampono' un auto! ??E un r… - famafrancesca : @CartaCastelli Che mi hai fatto ricordare ??????????????????????Conoscente, nel salutarmi insistentemente tampono' un auto! ??E… - domenicogifuni : @Carmi752 Torta? A me che per farmi spegnere le candeline mia mamma mi faceva la pizza con le scarole…se fosse stat… - ElisabethWolf84 : RT @ilariami1: Piccola Anima, Amara Terra mia, Caruso, una cosa più grande e ciliegina sulla torta Solo per te con Giuliano e Diodato.. Erm… - dany_unicameta : RT @ilariami1: Piccola Anima, Amara Terra mia, Caruso, una cosa più grande e ciliegina sulla torta Solo per te con Giuliano e Diodato.. Erm… -