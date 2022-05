La guerra top secret | esplosioni in Russia | il mistero che fa tremare lo zar

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) Altre duein. Bolgorod, città a 39 chilometri dal confine con l'Ucraina, ha subito due "strane" deflagrazioni. Da giorni infatti nella regione è stato dichiarato uno stato d'allerta giallo a causa di un'elevata minaccia terroristica. Eppure i colpevoli ancora non sono stati trovati, tanto che per molti si tratta di una "top", in ombra. In successione - spiega Il Corriere della Sera - sono stati presi di mira basi, villaggi, depositi di munizioni, infrastrutture. Ad attaccare ci sarebbero droni di fabbricazione turca, elicotteri, missili e forse forze speciali infiltratesi dietro le linee. Attacchi comunque che il Cremlino nega, nel tentativo di dimostrare di essere imbattibile. Di diverso parere gli analisti, convinti che questi dimostrino come Mosca sia incapace di tenere al ...