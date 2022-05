“La guerra è finita”: la chiamata di Putin al Concertone sorprende tutti – VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Al Concertone del Primo Maggio l’ironia di Lundini travolge tutti e lo fa sul tema più delicato del momento: la guerra Sul tema più caldo del momento solo un’artista come Valerio Lundini poteva trovare il modo più giusto per ironizzarci su. Il comico romano nello storico evento musicale a Piazza San Giovanni ha anche performato un brano, a quanto pare, galeotto. Sentendo le note del buon Lundini, infatti, Putin avrebbe deciso di interrompere la guerra. E lo ripetiamo, unicamente grazie a lui e alla band I VazzaNikki. Un gag breve ma che di certo si è fatta notare. La telefonata fra Putin e Valerio Lundini: “Basta guerra” Sul palco dello storico “Concertone” del primo maggio fra gli ospiti non poteva mancate Valerio Lundini, comico e ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 2 maggio 2022) Aldel Primo Maggio l’ironia di Lundini travolgee lo fa sul tema più delicato del momento: laSul tema più caldo del momento solo un’artista come Valerio Lundini poteva trovare il modo più giusto per ironizzarci su. Il comico romano nello storico evento musicale a Piazza San Giovanni ha anche performato un brano, a quanto pare, galeotto. Sentendo le note del buon Lundini, infatti,avrebbe deciso di interrompere la. E lo ripetiamo, unicamente grazie a lui e alla band I VazzaNikki. Un gag breve ma che di certo si è fatta notare. La telefonata frae Valerio Lundini: “Basta” Sul palco dello storico “” del primo maggio fra gli ospiti non poteva mancate Valerio Lundini, comico e ...

