La Gazzetta del Motorsport | Bagnaia si aggiudica il GP di Jerez di MotoGP

sole24ore : ?? #Pos, invio giornaliero dei dati e dal 30 giugno doppia sanzione a chi nega pagamenti elettronici. Con la pubblic… - GiovaAlbanese : Il primo acquisto della #Juventus nella prossima estate di #calciomercato sarà Federico #Chiesa: riscatto a 40 mili… - Gazzetta_it : Il “sorriso” di Acerbi dopo il 2-1 del Milan infiamma il web. E Marusic lo affronta a muso duro - 1908Gio : RT @GianlucaFidene: @Gazzetta_it La gazzetta ieri titolava decisione giusta del Var. Ricordiamolo - il_Kondogbista : @Gazzetta_it @pisto_gol Almeno ha tutto il tempo per sistemarsi il trapianto del parrucchino @ThomasBerselli -

La Gazzetta dello Sport

L'allenatoreCagliari Walter Mazzarri verso l'esonero: la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al tecnico della Primavera, Alessandro Agostini, già colonna della difesaCagliari. Non è ancora ufficiale, ma il cambio della guardia a tre giornate dal termine si starebbe concretizzando proprio in questi minuti. La seduta di ripresa degli allenamenti, prevista per ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo Ducati MotoGPMotorsport, Leclerc domina il Gran Premio d'Australia 2022 6 11 Aprile 2022 De Siervo: "Supercoppa in Arabia per contratto. Nuova Champions Perdiamo 200 milioni" In MotoGP l'ultimo in ordine di tempo a riuscirci è stato Francesco Bagnaia, trionfando a Jerez de la Frontera, sesta prova del Mondiale 2022, e bissando il capolavoro del GP di Algarve 2021. Dal 2002 ...Il taglio delle accise sui carburanti sarà in vigore fino all’8 luglio: lo prevede la bozza del decreto che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri che estende la riduzione anche al gas per ...