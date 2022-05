La gag muta della Meloni sulle “camicie nere” è già cult sui social A sinistra si rosica video

(Di lunedì 2 maggio 2022) Giorgiacome Gigi Proietti. Il paragone non è nostro ma del Foglio. Nel discorso di chiusuraconferenza programmatica di FdI risponde con una mimica di trenta secondi a chi tira ancora fuori l’accusa di fascismo. Lo fa bene. Strappa applausi e risate. “Scusi, quella maglietta scura è un omaggio alle?”.allarga le braccia, strabuzza gli occhi, si mette le mani in testa, agita le mani unite come a dire: “Ma de che?”. Esprime stupore, sconcerto, sarcasmo. Il web si impadroniscesua gestualità e ne fa un tormentone. Era già successo, quando a piazza del Popolo aveva urlato: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana“. Una headline efficace che per mesi ha tenuto banco in rete, mantenendo i riflettori puntati sulla leader di ...

