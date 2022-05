La denuncia di Augusta Lezzi | la fidanzata di Venuti | “offese gravissime

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ladi Lorenzo, calciatore della Fiorentina, ha deciso dire un utente perpubblicate sui profili social.ha pubblicato anche le conversazioni su Instagram. Un utente ha inviato frasi e vocali particolarmente offensivi: “il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. L’unica squadra in cui potrebbe giocare è il Montevarchi. Hai il fidanzato ‘cancrato’, speriamo muoia. E tu sei una schifosa napoletana”.ha deciso dire alla polizia postale l’autore di tali espressioni. “Voglio che questa persona paghi per ciò che ha ‘vomitato’, immotivatamente. Per me non esistono scusanti. Chi ha quest’odio dentro è una persona potenzialmente ...