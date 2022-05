La consigliera comunale Valentina Caputo aderisce a FdI: « Palermo diventerà una città sicura e solidale» (Di lunedì 2 maggio 2022) Valentina Caputo, medico specialista in dermatologia, docente dell’Università degli Studi di Palermo e consigliere comunale in carica dal 2017, eletta con oltre mille preferenze alle scorse elezioni amministrative, aderisce a Fratelli d’Italia. Al gruppo misto consiliare dal novembre del 2017. Contestualmente all’adesione a FdI, ufficializzata in un incontro con il consigliere comunale Fabrizio Ferrara e l’onorevole Carolina Varchi della Camera dei deputati, Caputo ha annunciato la ricandidatura al consiglio comunale proprio in tandem con Ferrara. FdI, l’adesione di Valentina Caputo «Il nostro gruppo consiliare – ha detto Ferrara – potrà contare su una professionista competente e preparata. Ho avuto modo di apprezzare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 maggio 2022), medico specialista in dermatologia, docente dell’Università degli Studi die consiglierein carica dal 2017, eletta con oltre mille preferenze alle scorse elezioni amministrative,a Fratelli d’Italia. Al gruppo misto consiliare dal novembre del 2017. Contestualmente all’adesione a FdI, ufficializzata in un incontro con il consigliereFabrizio Ferrara e l’onorevole Carolina Varchi della Camera dei deputati,ha annunciato la ricandidatura al consiglioproprio in tandem con Ferrara. FdI, l’adesione di«Il nostro gruppo consiliare – ha detto Ferrara – potrà contare su una professionista competente e preparata. Ho avuto modo di apprezzare ...

