La conferenza stampa di Mario Draghi | in diretta

(Di lunedì 2 maggio 2022)spiega in unale misure varate nel Consiglio dei ministri, con interventi su bollette, carburanti ed energia, a seguito della crisi per la guerra in Ucraina

stebellentani : Ricordo come fosse ieri una conferenza stampa di Mourinho, primavera 2010. Il senso era “l’Inter è tornata a lottar… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro dell’Economia Franco, il Ministro della Transizione ecologi… - DiMarzio : #UCL | La conferenza di #Emery alla vigilia del ritorno della semifinale tra @VillarrealCF e @LFC - ilMangla : Gli scienziati annunciano «sensazionali scoperte» sul buco nero Sagittarius A* al centro della nostra galassia, la… - Gianniandrea : @GiusBosc @a_libutti @maxdantoni Mi ricorda una intervista, soprattutto a qualche politico italiano, con contraddit… -

Bonus bollette, aiuti per gli affitti e per i trasporti pubblici. Dopo il Consiglio dei ministri, è in programma ladel presidente Mario Draghi.Interventi da 14 miliardi di euro per aiutare famiglie e imprese: in serata ladi Draghi con i Ministri Franco, Orlando e Cingolani , qui la diretta video streaming live . Secondo ...terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.Dopo la pausa per la positività al Covid-19, torna in conferenza stampa e negli impegni politici il premier Mario Draghi. Al termine della lunga giornata, cominciata con la riunione mattutina con i ...