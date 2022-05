La conferenza stampa di Draghi sugli aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina (Di lunedì 2 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm che ha esaminato il decreto legge sugli aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina, presenta le misure in conferenza stampa insieme ai ministri dell'Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, e del Lavoro Andrea Orlando. Leggi su lastampa (Di lunedì 2 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, al termine del Cdm che ha esaminato il decreto leggeperpergli, presenta le misure ininsieme ai ministri dell'Economia Daniele Franco,Transizione ecologica Roberto Cingolani, e del Lavoro Andrea Orlando.

