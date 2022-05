La bandiera russa sventola sulla città ucraina di Melitopol VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Le truppe russe hanno occupato la città di Melitopol . In segno di conquista è stata anche alzata e sventolata una bandiera che che adesso campeggia sulla città ucraina . L'invasione russa continua. Leggi su feedpress.me (Di lunedì 2 maggio 2022) Le truppe russe hanno occupato ladi. In segno di conquista è stata anche alzata eta unache che adesso campeggia. L'invasionecontinua.

