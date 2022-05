jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - micaleafacchini : Questi stron*i stanno cercando di spegnere un fuoco tirandoci sopra della benzina.... Ma perché, perché, voglio sap… - halesia2004 : RT @matteo_rivi: Inviato Britannico Mark Franchetti, racconta che in #donbass il battaglione Vastok è composto da Ucraini russofoni senza… - diStasioStefano : RT @matteo_rivi: Inviato Britannico Mark Franchetti, racconta che in #donbass il battaglione Vastok è composto da Ucraini russofoni senza… -

Globalist.it

L'Ucrainai piani della Russia sulla Moldavia. Mosca, infatti, avrebbe un piano per invadere la Moldavia ripetendo lo 'scenario del Donbass'. Lo riferiscono media ucraini citando fonti dell'intelligence ...Meglio accogliere ieri sera l'Orchestra sinfonica di"per sostenerla nel momento in cui teme ...della "Dama di picche" - Monika Rittershaus/Berliner Philharmoniker È una Dama di picche chei ... Kiev svela il piano russo di invasione della Moldavia L’Ucraina svela i piani della Russia sulla Moldavia. Mosca, infatti, avrebbe un piano per invadere la Moldavia ripetendo lo “scenario del Donbass”. Lo riferiscono media ucraini citando fonti ...Si tratterebbe di munizioni giunte a Kiev via Polonia a marzo, e finite a Mariupol quando ormai la missione internazionale aveva già abbandonato il Donbass A svelare cosa inviato al governo di Kiev è ...