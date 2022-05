Khaby Lame, la nuova avventura: ecco cosa lo aspetta (Di lunedì 2 maggio 2022) nuova e curiosa esperienza per il tiktoker Khaby Lame: ecco dove lo vedremo prossimamente Per Khaby Lame è in arrivo una grande e nuova avventura. Il famosissimo tiktoker italiano, il personaggio italiano più seguito su Instagram scalda i motori e prepara il ritorno in scena. Il tiktoker prenderà parte al Festival di Cannes e lo farà all’interno della giuria che valuterà i cortometraggi della categoria TikTok Short film. Proprio a partire da quest’anno grazie alla partnership tra il Festival e TikTok, è stato introdotto un nuovo premio che vedrà in gara filmati verticali della durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti e mezzo. E nessuno meglio di Khaby potrebbe fare il giudice per la categoria che valuta video TikTok, visto che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022)e curiosa esperienza per il tiktokerdove lo vedremo prossimamente Perè in arrivo una grande e. Il famosissimo tiktoker italiano, il personaggio italiano più seguito su Instagram scalda i motori e prepara il ritorno in scena. Il tiktoker prenderà parte al Festival di Cannes e lo farà all’interno della giuria che valuterà i cortometraggi della categoria TikTok Short film. Proprio a partire da quest’anno grazie alla partnership tra il Festival e TikTok, è stato introdotto un nuovo premio che vedrà in gara filmati verticali della durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti e mezzo. E nessuno meglio dipotrebbe fare il giudice per la categoria che valuta video TikTok, visto che ...

VanityFairIt : Il TikToker più famoso al mondo sfilerà sulla Croisette a maggio per una ragione ben precisa. Ecco quale… - PegasoNero : @biasi_lorena @corrini Chiedete a Khaby Lame. Lui risolve questi tipi di problemi... - MaignanLover : il Genoa attacca con Khaby Lame ma come può mai salvarsi #SampGenoa - fRa_gAv : Non tutti i ragazzi diventeranno Khaby Lame, ma tutti sogneranno di esserlo. E chi si troverà davanti come alternat… - Dania : Ci pensate che Khaby Lame ricorderà per tutta la vita il periodo 2020/2022 come i migliori anni di sempre? -

Khaby Lame nella giuria del 75mo Festival di Cannes Khaby Lame , il tiktoker più seguito in Italia e tra i primi al mondo, entrerà a far parte della giuria della 75ma edizione del prestigioso Festival di Cannes . Scopriamo insieme qualche dettaglio in ... Khaby Lame giudice al Festival di Cannes Khaby Lame , il tiktoker più seguito in Italia e tra i primi al mondo, entrerà a far parte della giuria del prestigioso Festival di Cannes . Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua ... OGGI Khaby Lame, la nuova avventura: ecco cosa lo aspetta Per Khaby Lame è in arrivo una grande e nuova avventura. Il famosissimo tiktoker italiano, il personaggio italiano più seguito su Instagram scalda i motori e prepara il ritorno in scena. Il tiktoker ... Cosa ci fa Khaby Lame al Festival di Cannes Khaby Lame ha sempre dichiarato di voler diventare un attore. Il TikToker più famoso e seguito al mondo ha davvero fatto il salto dal web al grande schermo Dopo averlo visto sul tappeto rosso della ... , il tiktoker più seguito in Italia e tra i primi al mondo, entrerà a far parte della giuria della 75ma edizione del prestigioso Festival di Cannes . Scopriamo insieme qualche dettaglio in ..., il tiktoker più seguito in Italia e tra i primi al mondo, entrerà a far parte della giuria del prestigioso Festival di Cannes . Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua ... Gloria Antognozzi ci presenta Khaby Lame su Oggi in edicola Per Khaby Lame è in arrivo una grande e nuova avventura. Il famosissimo tiktoker italiano, il personaggio italiano più seguito su Instagram scalda i motori e prepara il ritorno in scena. Il tiktoker ...Khaby Lame ha sempre dichiarato di voler diventare un attore. Il TikToker più famoso e seguito al mondo ha davvero fatto il salto dal web al grande schermo Dopo averlo visto sul tappeto rosso della ...