Juventus-Venezia 2-1, il commento: "Bonucci, giorno perfetto" | VIDEO (Di lunedì 2 maggio 2022) Juventus-Venezia è finita 2-1 per i bianconeri con una doppietta di Leonardo Bonucci nel giorno del suo 35° compleanno. Serve, però, ritrovare il miglior Dušan Vlahovi?. Il commento di Fabiana Della Valle ('La Gazzetta dello Sport') in questo...

