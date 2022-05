Juventus, nel mirino un giocatore del Chelsea! (Di lunedì 2 maggio 2022) Mancano 3 giornate ma per la Juventus ieri è già arrivato il verdetto che si sperava. Lo 0-0 della Roma in casa con il Bologna e la vittoria di misura, con più fatica del previsto, sul Venezia per 2-1, hanno sancito la qualificazione matematica ai gironi di Champions League 2022/23. Jorginho Juventus ChelseaLa dirigenza bianconera è già al lavoro per regalare ad Allegri una rosa ancora più competitiva dell’attuale per il prossimo anno. Il focus è prevalentemente sul centrocampo e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Cherubini e Arrivabene hanno iniziato a sondare il terreno per Jorginho, contattando più volte il suo agente Joao Santos. Il regista chiede almeno 3 anni di contratto a cifre molto importanti Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 maggio 2022) Mancano 3 giornate ma per laieri è già arrivato il verdetto che si sperava. Lo 0-0 della Roma in casa con il Bologna e la vittoria di misura, con più fatica del previsto, sul Venezia per 2-1, hanno sancito la qualificazione matematica ai gironi di Champions League 2022/23. JorginhoChelseaLa dirigenza bianconera è già al lavoro per regalare ad Allegri una rosa ancora più competitiva dell’attuale per il prossimo anno. Il focus è prevalentemente sul centrocampo e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Cherubini e Arrivabene hanno iniziato a sondare il terreno per Jorginho, contattando più volte il suo agente Joao Santos. Il regista chiede almeno 3 anni di contratto a cifre molto importanti

