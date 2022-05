(Di lunedì 2 maggio 2022) La fidanzata di Paulo, Oriana Sabatini, ha parlato a TycSports confessando che, in famiglia, si sta provando a indirizzare la scelta dell’attaccante visto l’addio che arà a fine stagione dalla: “Mioal, ne. Non so cosa risponde Paulo. Boca? Guarda, prima di farlo andare al Boca… miofarà un bel casino” . SportFace.

sportface2016 : #Juventus, lady #Dybala: “Mio padre vuole solo portarlo al #River, ne parlano ogni settimana” - The_Old_Lady_J : Niente mette più paura al Napoli di una Juventus a -1 ???? #NapoliSassuolo - mathildacosii : RT @nonpiucarly: allenamento juventus bernardeschi canta “lady” insta: @/juventus - nonpiucarly : allenamento juventus bernardeschi canta “lady” insta: @/juventus -

Corriere dello Sport

Se comeGaga avesse paura dei fantasmi, gli basterebbe investire 55mila dollari come ha fatto ... oltre alle top six inglesi più l'Everton e alle italiane Inter e. E a quanto pare che gli ...Oriana Sabatini da impazzire sui social. La compagna di Paulo Dybala, attaccante della, va pubblicato questo shooting Oriana Sabatini, la compagna di Dybala fa festa con le altre lady Juve La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha parlato a TycSports confessando che, in famiglia, si sta provando a indirizzare la scelta dell’attaccante visto l’addio che arriverà a fine stagione ...super campione argentino della Juventus, ma è soprattutto una modella e cantante molto amata in Sudamerica e in Europa. Anche l'Italia sta cominciando ad apprezzare la voce della 26enne, ancor più i ...