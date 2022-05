Juve | obiettivo centrocampista dal campionato inglese

... nuova forma societaria che attesta l'impegno di coniugare l'del profitto con quello di ... Read More Sport Serie A:- Venezia 2 - 1, Bonucci ne fa due 1 Maggio 2022 La Juventus si impone ...Napoli eringraziano la Roma e volano in Champions. Con il pareggio della Roma con il Bologna, Napoli esono matematicamente in Champions League. Il Napoli festeggia questoraggiunto con un tweet: "Siamo l'unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno ...Una Juve non troppo appariscente ma concreta ... era importante oggi conquistare i tre punti per l’obiettivo Champions. Abbiamo anche sbagliato molto e non potevamo tenere quei ritmi lì anche perché ...Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Cherubini è di riportarlo in Serie A, con un ingaggio alla Vlahovic: ecco di chi si tratta. Calciomercato Juventus, i bianconeri devono rinforzarsi in mediana. L ...