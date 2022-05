Judo | bilancio positivo a Sofia per un’Italia sempre più competitiva anche nelle categorie pesanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 maggio 2022) I Campionati Europei Senior disono ufficialmente andati in archivio ed è quindi arrivato il momento di tracciare uncomplessivo per la Nazionale Italiana dial termine del primo grande evento della stagione 2022. Un argento, tre bronzi, due quinti e due settimi posti (terzo miglior Paese per numero di piazzamenti nella top8) rappresentano indubbiamente un risultato di squadra moltoed un viatico importante verso il biennio di qualificazione olimpica per Parigi 2024 che comincerà tra meno di due mesi. Il Bel Paese non otteneva così tante medaglie in una singola edizione degli Europei da Bucarest 2004 (lì arrivarono 1 oro, 1 argento e 2 bronzi),se resta qualche rimpianto per aver lasciato sul piatto un paio di possibili podi e soprattutto un titolo con Alice Bellandi ...