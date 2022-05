Johnson domani al parlamento ucraino, l’omaggio alla resistenza ucraina citando Churchill: «Questa è la vostra ora migliore…» (Di lunedì 2 maggio 2022) «Questa è la vostra ore migliore» recita un passaggio del discorso che Boris Johnson terrà domani 3 maggio al parlamento ucraino, quando il premier britannico citerà Winston Churchill nel celebre discorso alla Camera dei Comuni nel 1940: «Un capitolo epico della vostra storia nazionale che sarà ricordato per generazioni». Johnson sarà il primo leader tra i leader mondiali a parlare al parlamento di Kiev. «Noi – si legge nell’anticipazione del testo diffusa da Downing Street – abbiamo sperimentato la minaccia di una invasione durante la Seconda Guerra Mondiale e il nostro parlamento, come il vostro, ha continuato a riunirsi per tutto il corso del conflitto, mentre il popolo britannico ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 maggio 2022) «è laore migliore» recita un passaggio del discorso che Boristerrà3 maggio al, quando il premier britannico citerà Winstonnel celebre discorsoCamera dei Comuni nel 1940: «Un capitolo epico dellastoria nazionale che sarà ricordato per generazioni».sarà il primo leader tra i leader mondiali a parlare aldi Kiev. «Noi – si legge nell’anticipazione del testo diffusa da Downing Street – abbiamo sperimentato la minaccia di una invasione durante la Seconda Guerra Mondiale e il nostro, come il vostro, ha continuato a riunirsi per tutto il corso del conflitto, mentre il popolo britannico ...

