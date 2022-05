Joe Biden | guerra totale a Putin | il piano per rubargli gli scienziati militari | una mossa pericolosissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 maggio 2022) La "" non è soltanto quella che Vladimirpotrebbe dichiarare il prossimo 9 maggio, così come sostengono le intelligence. La "" è anche quella di Joecontro lo zar. E non si parla dell'escalation verbale del presidente degli Stati Uniti. No, secondo Il Messaggero c'è altro: nel mirino dici sarebbero anchecon specializzazione in intelligenza artificiale, fisica quantistica, ingegneria nucleare, tecnologia spaziale. Ovviamente russi. Il presidente infatti vorrebbe strappare il meglio del mondo scientifico ae portarlo in Russia: si tratta degli uomini su cui lo zar punta per la creazione di nuove armi, missili e navi spaziali. Illuminati che, sostengono fonti di ...