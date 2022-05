Jasmine Carrisi | la foto in costume stupisce | fisico da urlo per la figlia di Albano

Leggi su chenews

(Di lunedì 2 maggio 2022)ha condiviso uno scatto che ha acceso gli animi. Lainnon poteva passare inosservata. Fan increduli. Nel corso di questi ultimi anni, la primogenita nata dalla storia trae Loredana Lecciso si è sempre più fatta amare., infatti, ha saputo creare un legame davvero molto solido con i suoi fan. Soprattutto sui social, la giovane ragazza riesce a regalare diverse gioie ai propri affezionati. Come in questo caso in cui il suo scatto ha acceso gli animi. InstagramFin dalla sua prima esperienza televisiva, insieme al padre a The Voice Senior, la giovaneha conquistato tutti. Oggi, infatti, gode di enorme popolarità e il suo seguito è destinato a crescere ...