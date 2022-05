Jacobelli | ' ' Mertens ha ragione! Mai come quest’anno | il Napoli era in lista per vincere lo Scudetto' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 2 maggio 2022): ''Ciò che ha sostenutocorrisponde al vero, non capisco perché Spalletti dica che non ci sono rimpianti'' A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Xavier, editoriaTutto Sport. Queste le sue parole: “Ciò che ha sostenutocorrisponde al vero, non capisco perché Spalletti dica che non ci sono rimpianti. -afferrma-Mai, ilera inperlo. Poi è chiaro che lo vince solo una squadra e che il terzo posto sarebbe un risultato di prestigio, ma resta comprensibile la delusione per unoche poteva essere e che non è stato. De Laurentiis ...