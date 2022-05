Italia Viva: ”Piena solidarietà all’Assessore Caputo” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale della Campania insieme ai consiglieri Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo esprimono solidarietà all’Assessore Regionale all’ Agricoltura Nicola Caputo per essere stato oggetto di un’insensata protesta sotto la propria abitazione a Caserta: “Un assedio inaccettabile che prevarica il diritto legittimo a manifestare che, tuttavia, non può esprimersi andando a invadere con prepotenza la sfera privata e familiare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tommaso Pellegrino, capogruppo diin Consiglio Regionale della Campania insieme ai consiglieri Vincenzo Alaia, Francesco Iovino e Vincenzo Santangelo esprimonoRegionale all’ Agricoltura Nicolaper essere stato oggetto di un’insensata protesta sotto la propria abitazione a Caserta: “Un assedio inaccettabile che prevarica il diritto legittimo a manifestare che, tuttavia, non può esprimersi andando a invadere con prepotenza la sfera privata e familiare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ItaliaViva : #1Maggio: come Italia Viva ribadiamo l'impegno per avere più sicurezza, più diritti, più #lavoro, per tutti. Buon… - fattoquotidiano : 'ZELENSKY COME HITLER' Si muove il Copasir, mentre Pd e Italia Viva: 'Soliloquio oltraggioso'. Protesta la Comunit… - RobertoBurioni : “Ti chiedo una cosa sola: studia” ???? viva l’Italia ???? viva la libertà ???? Da @mannocchia - danielemoltini : RT @GiorgiaMeloni: I patrioti italiani tracciano la rotta del programma conservatore. Viva @FratellidItalia, viva l’Italia che non si arren… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: 'ZELENSKY COME HITLER' Si muove il Copasir, mentre Pd e Italia Viva: 'Soliloquio oltraggioso'. Protesta la Comunità e… -