Italia, boom dell’occupazione. Ma i posti di lavoro sono precari (Di lunedì 2 maggio 2022) Occupazione: crescono i posti di lavoro in Italia. A marzo 2022 il numero di occupati torna a superare i 23 milioni. L’aumento rispetto all’inizio dell’anno è di quasi 170 mila occupati e si concentra soprattutto tra i dipendenti. Quello che preoccupa è la qualità dei posti di lavoro. Rispetto al marzo 2021, riporta l’Istat, nel nostro Paese ci sono 800mila occupati in più, ma in oltre la metà dei casi si tratta di dipendenti a termine. Sarebbero circa 3 milioni 150 mila, il valore più alto dal 1977, cioè da 45 anni. Il tasso di occupazione si attesta al 59,9% (record dall’inizio delle serie storiche), quello di disoccupazione all’8,3% (-0,2%, sui livelli del 2010). Fra i giovani, tuttavia, tale valore (disoccupazione) è del 24,5% (+0,3%); il tasso di inattività, ossia la quota di chi ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 2 maggio 2022) Occupazione: crescono idiin. A marzo 2022 il numero di occupati torna a superare i 23 milioni. L’aumento rispetto all’inizio dell’anno è di quasi 170 mila occupati e si concentra soprattutto tra i dipendenti. Quello che preoccupa è la qualità deidi. Rispetto al marzo 2021, riporta l’Istat, nel nostro Paese ci800mila occupati in più, ma in oltre la metà dei casi si tratta di dipendenti a termine. Sarebbero circa 3 milioni 150 mila, il valore più alto dal 1977, cioè da 45 anni. Il tasso di occupazione si attesta al 59,9% (record dall’inizio delle serie storiche), quello di disoccupazione all’8,3% (-0,2%, sui livelli del 2010). Fra i giovani, tuttavia, tale valore (disoccupazione) è del 24,5% (+0,3%); il tasso di inattività, ossia la quota di chi ...

grandi41 : RT @rtl1025: ?? Boom di incidenti stradali, in Italia ventisette morti sulle strade nel week end ??? di Paolo Pacchioni - rtl1025 : ?? Boom di incidenti stradali, in Italia ventisette morti sulle strade nel week end ??? di Paolo Pacchioni - francogarna : Traffico dati, boom su rete fissa e mobile in Italia. Punto di non ritorno - RomanoBenedetti : RT @zingaromarcelbs: l'alfa Romeo Giulia evoluzione della berlina prototipo 103 fu' l'apice della tecnologia Italia negli anni del grande b… - comunica_rp : Traffico dati, boom su rete fissa e mobile in Italia. Punto di non ritorno -