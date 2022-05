Istat, mercato del lavoro in deciso miglioramento a marzo. Oltre 23 milioni di occupati, massimo dal 2004. Bene giovani e donne (Di lunedì 2 maggio 2022) E’ migliorato il mercato del lavoro italiano nel mese di marzo. Come fa sapere l’Istat la disoccupazione (la quota di persone in età lavorativa che cercano un lavoro e non lo trovano, ndr) scende all’8,3% dall’8,5% di febbraio, tornando sui livelli del 2010. Rispetto al marzo 2021 la flessione è dell’1,8%. Aumenta contestualmente il numero degli occupati che sono stati 81mila in più rispetto a febbraio e 804mila in più nel confronto con l’anno prima. Il tasso di occupazione (le persone che lavorano sul totale di quelle in età lavorativa) sale così al 59,9%, il valore più alto almeno dal 2004. Gli occupati tornano sopra i 23 milioni a 23.040.000. Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (persone che non hanno e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) E’ migliorato ildelitaliano nel mese di. Come fa sapere l’la disoccupazione (la quota di persone in età lavorativa che cercano une non lo trovano, ndr) scende all’8,3% dall’8,5% di febbraio, tornando sui livelli del 2010. Rispetto al2021 la flessione è dell’1,8%. Aumenta contestualmente il numero degliche sono stati 81mila in più rispetto a febbraio e 804mila in più nel confronto con l’anno prima. Il tasso di occupazione (le persone che lavorano sul totale di quelle in età lavorativa) sale così al 59,9%, il valore più alto almeno dal. Glitornano sopra i 23a 23.040.000. Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (persone che non hanno e non ...

