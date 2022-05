Israele convoca l’ambasciatore russo dopo le frasi di Lavrov su Rete 4. Copasir: “Fake news russe in tv preoccupano, aperta istruttoria” (Di lunedì 2 maggio 2022) Commenti “imperdonabili, oltraggiosi”. Insomma: “Un errore storico”. Israele ha aspramente criticato le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, intervistato da Zona Bianca, trasmissione di Rete 4, ha paragonato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler. Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Yair Lapid, ha detto di aspettarsi scuse e che l’ambasciatore russo sarà convocato: “Dire che Hitler era un ebreo è come dire che gli ebrei si sono suicidati”, ha aggiunto citato dai media israeliani. “I nazisti perseguitarono gli ebrei, solo i nazisti erano nazisti, solo i nazisti intrapresero un annientamento sistematico del popolo ebraico”, ha concluso Lapid. Per il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, le dichiarazioni “sono la prova che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Commenti “imperdonabili, oltraggiosi”. Insomma: “Un errore storico”.ha aspramente criticato le parole del ministro degli EsteriSergeiche, intervistato da Zona Bianca, trasmissione di4, ha paragonato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler. Il ministro degli Esteri di Tel Aviv, Yair Lapid, ha detto di aspettarsi scuse e chesaràto: “Dire che Hitler era un ebreo è come dire che gli ebrei si sono suicidati”, ha aggiunto citato dai media israeliani. “I nazisti perseguitarono gli ebrei, solo i nazisti erano nazisti, solo i nazisti intrapresero un annientamento sistematico del popolo ebraico”, ha concluso Lapid. Per il consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak, le dichiarazioni “sono la prova che la ...

