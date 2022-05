Isola dei Famosi | ecco chi è il naufrago preferito della sesta settimana

(Di lunedì 2 maggio 2022) Il vostrode L’deiTra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’dei, con la conduzione di Ilary Blasi. Siamo ormai entrati nel vivo del gioco, e da un mese e mezzo i naufraghi stanno vivendo in Honduras adattandosi alla dura vita del posto. L'articolo proviene da Novella 2000.

Sull'Famosi, Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, è rimasto colpito da un naufrago in particolare: si tratta di Nick LucianiCugini di Campagna. Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: '...L'alto ufficiale Zaluzhniy ha scritto su Telegram: 'Due navi russe di classe Raptor sono state distrutte all'alba di oggi vicino all'Serpenti '. Al momento non si registrano reazioni ...Tra poche ore su Canale 5 va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, con la conduzione di Ilary Blasi. Siamo ormai entrati nel vivo del gioco, e da un mese e mezzo i naufraghi stanno vivendo ...Una puntata che si preannuncia di fuoco, quella di questa sera de L’Isola dei Famosi: ci sarà un’eliminazione ed un confronto tra ex! Ecco gli spoiler! Come ogni lunedì anche la prima serata del 2 ...