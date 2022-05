Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della tredicesima puntata: ecco chi sbarcherà stasera (Di lunedì 2 maggio 2022) stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della puntata e chi e perché sbarcherà a Playa Palapa. stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show si arricchisce di una nuova dinamica: Beatriz Marino arriverà in Playa Palapa per un confronto con Roger Balduino. Sarà l'inizio di un nuovo "triangolo artistico" televisivo dopo quello del GF Vip 6? Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 maggio 2022)su Canale 5 alle 21:45 torna l'deilee chi e perchéa Playa Palapa.su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuovadell'dei. Il reality show si arricchisce di una nuova dinamica: Beatriz Marino arriverà in Playa Palapa per un confronto con Roger Balduino. Sarà l'inizio di un nuovo "triangolo artistico" televisivo dopo quello del GF Vip 6? Nuovo appuntamento con l'deie con ledi una nuovacondotta, come sempre, da Ilary Blasi, ...

Malvy34087444 : RT @BITCHYFit: Gli interventi di Vladimir Luxuria mi uccidono, insieme a Nicola Savino miglior coppia di opinionisti della storia de l’Isol… - Malvy34087444 : RT @valerio_91_: C'è un po' di Isola dei Famosi in questo show dei fratelli Tavassi ?? #isola - Malvy34087444 : RT @SerenaScarselli: Ilary: 'Edoardo perchè dovresti rimanere?' Edoardo: 'Perchè ancora non so' dimagrito. So' venuto all'isola dei famosi… - Versi_del_Tempo : Fate un regalo a voi stessi: non seguite trasmissioni demenziali proposte dalla televisione come Grande Fratello, I… - Malvy34087444 : RT @90Beatricks: L'ISOLA DEI FAMOSI 2022 SONO I FRATELLI TAVASSI MI CONFERMATE? #isola #isoladeifamosi -