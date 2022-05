"Intervento su salari e pensioni, 6-7 mld non bastano" I sindacati incalzano Draghi. Nuovo fronte per il governo (Di lunedì 2 maggio 2022) Si apre un altro fronte di tensione per il governo. Come se non bastassero le divisioni nella maggioranza, a partire dalla guerra e dall'invio di armi all'Ucraina, ora ad attaccare il presidente del Consiglio Mario Draghi sono i sindacati, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sugli aiuti a imprese e famiglie. Cgil, Cisl e Uil hanno detto in modo chiaro al governo che i 6-7 miliardi di... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 maggio 2022) Si apre un altrodi tensione per il. Come se non bastassero le divisioni nella maggioranza, a partire dalla guerra e dall'invio di armi all'Ucraina, ora ad attaccare il presidente del Consiglio Mariosono i, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sugli aiuti a imprese e famiglie. Cgil, Cisl e Uil hanno detto in modo chiaro alche i 6-7 miliardi di... Segui su affaritaliani.it

