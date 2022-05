Internet ultra veloce | 300 euro euro per tutti | come ottenere il bonus

(Di lunedì 2 maggio 2022) In arrivo un voucher da 300per le famiglie per garantire la possibilità di passare ad una connessionesenza limiti di ISEE Una prima fase di questo intervento era stata già avviata a partire dal mese di novembre 2020 ed ha riguardato le famiglie con fascia ISEE fino a 20milaprive del tutto di servizi di connettivita ovvero con servizi di connettivita con velocita inferiore a 30 Mbit/s E’ notizia del giorno invece che ilè stato esteso. L’intervento a favore delle famiglie prevede l’erogazione di un voucher del valore di 300, per l’attivazione di servizi ad almeno 30 Mbps di velocita` massima in download senza limiti di ISEE. Beneficiari del...

