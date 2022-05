Internazionali d’Italia 2022 | prequalificazioni | il tabellone maschile | tutti i risultati

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ildelledegli. Per quaranta tennisti azzurri inizia sui campi del Foro Italico il sogno di poter partecipare alprincipale. Le prime otto teste di serie avranno un bye nei primi due turni. Tra queste non può non spiccare Marco Cecchinato, primo favorito del seeding. In gara anche il romano Gian Marco Moroni ed il laziale Giulio Zeppieri. Occhi puntati anche su Luca Nardi, che tanto bene sta facendo in un avvio di stagione in cui si è portato a casa la bellezza di due tornei Challenger. Proveranno a staccare il pass per il main draw del torneo di Roma anche Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, che tanto bene stanno facendo nelle ultime settimane sul circuito minore. Chiudono il lotto delle ...