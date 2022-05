Inter, rinnovo Perisic: fissato un nuovo incontro. C’è ottimismo (Di lunedì 2 maggio 2022) ottimismo in casa Inter per il rinnovo di contratto di Perisic. fissato un nuovo incontro tra le parti Ivan Perisic chiede 5 milioni di euro all’anno, quelli che prende adesso per rinnovare con l’Inter. I nerazzurri devono tagliare il monte ingaggi, hanno già investito molto sui prolungamenti di Bastoni, Barella, Lautaro e Brozovic e deve tenere conto della carta d’identità di Ivan. Marotta e Ausilio hanno proposto un anno a 4 milioni, con opzione sul secondo. Il 23 maggio, appena terminata la stagione che prevede ancora tre “finali” scudetto in campionato e quella vera di Coppa Italia, ci sarà l’incontro decisivo. Serve un piccolo passo di ciascuna delle parti, che probabilmente arriverà. A riportarlo è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022)in casaper ildi contratto diuntra le parti Ivanchiede 5 milioni di euro all’anno, quelli che prende adesso per rinnovare con l’. I nerazzurri devono tagliare il monte ingaggi, hanno già investito molto sui prolungamenti di Bastoni, Barella, Lautaro e Brozovic e deve tenere conto della carta d’identità di Ivan. Marotta e Ausilio hanno proposto un anno a 4 milioni, con opzione sul secondo. Il 23 maggio, appena terminata la stagione che prevede ancora tre “finali” scudetto in campionato e quella vera di Coppa Italia, ci sarà l’decisivo. Serve un piccolo passo di ciascuna delle parti, che probabilmente arriverà. A riportarlo è ...

