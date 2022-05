Inaugurata a Tarvisio la nuova sede della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico

Leggi su udine20

(Di lunedì 2 maggio 2022) E’ stataladideldel. La struttura, giàscuola di sci di fondo, si trova in località Camporosso, a sinistrapartenza degli impianti di risalita per il Monte Lussari, ed è stata donata alladidelin comodato d’uso dalla comunità tarvisiana come riconoscimento per la costante presenza dei soccorritori sul territorio in varie forme: interventi, vigilanza e supporto durante concerti, gare sportive, manifestazioni, attività di prevenzione nelle scuole, emergenza neve, pandemia.La...