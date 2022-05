Immobile alla Juventus serve oggi? Il dato che lascia tutti senza parole

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 2 maggio 2022) Ciroè uno dei migliori attaccanti di questi anni in Serie A, con la Juve che si è mangiata le mani per esserseloto sfuggire. L’attacco è sicuramente il reparto che più dipermette di sognare e di immaginare il raggiungimento di grandi e meravigliosi traguardi, con Ciroche ha rappresentato agli effetti il cannoniere spietato e capace di segnare caterve di gol con la maglia della Lazio in queste ultime stagioni, tanto è vero che laha iniziato a rimpiangerlo e non poco. CiroLazio (LaPresse)Molte volte si dice che in Italia non si ha il coraggio di lanciare i campioni che crescono nel settore giovanile delle varie squadre, con lache è una di quelle che più di tutte ha cercato di dare un ...