Il Volley Bergamo 1991 raddoppia: ufficiale Stufi, in arrivo il libero Cecchetto (Di lunedì 2 maggio 2022) Serie A1 femminile Il club rossoblù ha annunciato il ritorno della centrale fiorentina, a Bergamo nella stagione 2013/14. «È una gioia tornare dove sono stata bene». Vicinissimo l’approdo del libero milanese: si attende l’ufficialità Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 maggio 2022) Serie A1 femminile Il club rossoblù ha annunciato il ritorno della centrale fiorentina, anella stagione 2013/14. «È una gioia tornare dove sono stata bene». Vicinissimo l’approdo delmilanese: si attende l’ufficialità

AmoBergamo : #Bergamo Nuovi acquisti per il Volley Bergamo 1991: in arrivo la centrale Federica Stufi - AgnelliTipiesse : ?? Esplosivo in attacco ??Granitico a muro ??Per il capitano una serata da punto esclamativo ? #unsolocuore… - bergamo1991 : Iniziamo la settimana con una bellissima novità: Federica Stufi vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 ?? L’atlet… - NuovaScintilla : 30/4/22. Terza elencata tra i Cloodiensi dell'anno La pallavolista chioggiotta Eleonora Fersino giunta dagli inzi n… - GazzettinoL : LIBERTAS: NEL GIORNO PIU’ DELICATO, LA SFIDA PIU’ DURA -