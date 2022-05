Il team legale di Amber Heard cambia tattica (Di lunedì 2 maggio 2022) Amber Heard sarà ora la seconda testimone della difesa mentre la sua squadra cambia tattica nel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari con Johnny Depp. Come è cambiata la strategia del team legale di Amber Heard? La star di Aquaman era stata scelta come testimone di apertura nel caso della difesa, come rivelato in esclusiva da Deadline la scorsa settimana. Tuttavia, gli eventi hanno spinto a cambiare approccio. Dopo la testimonianza dello psicologo forense Dr. Shannon Curry a nome di Depp il 26 aprile, il team legale di Heard guidato da Elaine Bredehoft e Ben Rottenborn ha deciso di mettere al primo posto la psicologa clinica e forense Dr. Dawn Hughes ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 maggio 2022)sarà ora la seconda testimone della difesa mentre la sua squadranel processo per diffamazione da 50 milioni di dollari con Johnny Depp. Come èta la strategia deldi? La star di Aquaman era stata scelta come testimone di apertura nel caso della difesa, come rivelato in esclusiva da Deadline la scorsa settimana. Tuttavia, gli eventi hanno spinto are approccio. Dopo la testimonianza dello psicologo forense Dr. Shannon Curry a nome di Depp il 26 aprile, ildiguidato da Elaine Bredehoft e Ben Rottenborn ha deciso di mettere al primo posto la psicologa clinica e forense Dr. Dawn Hughes ...

Audreyhorne77 : ho assistito alla testimonianza della Curry, ma il team legale dov'è l'ha preso la H3ard? Su Wish? Una roba vergognosa - DioBenedicaMe : La tipa ha diagnosticato ad Amber un disturbo della personalità in 12h e in più prima dell'udienza è stata a cena c… - Signo40372199 : @confundustria Io resto si Twitter. Il politically correct ha rotto il cazzo. Gente bannata per niente, unico motiv… - Signo40372199 : Vaffanculo al team legale di @Twitter @TwitterSupport! Siete stai i peggiori censori, avete distrutto la libertà di… - Giuseppe__Bruno : Il dipartimento di Diritto Amministrativo, Energia e Ambiente di Quorum - Studio Legale e Tributario Associato è al… -