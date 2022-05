Il secondo marito di Tina Turner ha sacrificato i suoi organi per salvarla perché “non voleva un’altra donna” (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutti ricordiamo la fantastica Tina Turner che canta “What’s Love Got to do With It”, la potenza delle sue corde vocali è stampata nella mente di tutti. L’amata cantante ha avuto una vita piena di avventure e di recente ha avuto alcuni problemi di salute… Tina Turner è una star molto amata nota per la sua potente voce. Negli ultimi anni ha rallentato un po’ a causa di alcuni problemi di salute, ma suo marito Erwin Bach l’ha sempre sostenuta. Ma non è sempre stato così. Tina infatti porta il cognome del suo primo marito, Ike Turner. I due si conobbero in un locale notturno di Manhattan e sono stati inseparabili praticamente fin dal loro primo incontro. Getty ImagesInizialmente hanno cominciato facendo musica insieme, ma poi il loro rapporto è ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 2 maggio 2022) Tutti ricordiamo la fantasticache canta “What’s Love Got to do With It”, la potenza delle sue corde vocali è stampata nella mente di tutti. L’amata cantante ha avuto una vita piena di avventure e di recente ha avuto alcuni problemi di salute…è una star molto amata nota per la sua potente voce. Negli ultimi anni ha rallentato un po’ a causa di alcuni problemi di salute, ma suoErwin Bach l’ha sempre sostenuta. Ma non è sempre stato così.infatti porta il cognome del suo primo, Ike. I due si conobbero in un locale notturno di Manhattan e sono stati inseparabili praticamente fin dal loro primo incontro. Getty ImagesInizialmente hanno cominciato facendo musica insieme, ma poi il loro rapporto è ...

