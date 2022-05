“Il miglior papà“: gli auguri dolcissimi di Victoria Beckham a David (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono da poco diventati ufficialmente “suoceri”, visto che il 9 aprile 2022 il primogenito Brooklyn ha sposato la fidanzata storica Nicola Peltz, ma Victoria e David Beckham sono da sempre anche una delle coppie più glamour e unite del mondo dello spettacolo. Quello che lega la ex Spice Girls e l’ex capitano del Manchester United è un amore che va avanti da 23 anni, coronato dall’arrivo di quattro figli e mai scosso da pettegolezzi e rumors, che negli anni non sono mancati e hanno cercato di scalfire un’unione che invece appare assolutamente solida e concreta. Così, immancabili, anche in questo 2 maggio sono arrivati gli auguri, con post Instagram e dedica, di Victoria Beckham al marito, che ha compiuto 47 anni, che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di dediche, pensieri e messaggi ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 2 maggio 2022) Sono da poco diventati ufficialmente “suoceri”, visto che il 9 aprile 2022 il primogenito Brooklyn ha sposato la fidanzata storica Nicola Peltz, masono da sempre anche una delle coppie più glamour e unite del mondo dello spettacolo. Quello che lega la ex Spice Girls e l’ex capitano del Manchester United è un amore che va avanti da 23 anni, coronato dall’arrivo di quattro figli e mai scosso da pettegolezzi e rumors, che negli anni non sono mancati e hanno cercato di scalfire un’unione che invece appare assolutamente solida e concreta. Così, immancabili, anche in questo 2 maggio sono arrivati gli, con post Instagram e dedica, dial marito, che ha compiuto 47 anni, che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di dediche, pensieri e messaggi ...

nicogioia_ : Tantissimi auguri di buon compleanno al miglior papà del mondo ?? Ti amo?? #papà #HappyBirthday - Adriano61296656 : @avantibionda Vero . Da ateo e laico convinto, debbo riconoscere come migliore un giornale cattolico, e come miglio… - nicholas_fk : RT @jasdilorenzofk: il miglior papà del mondo?? - jasdilorenzofk : il miglior papà del mondo?? - LPJames_ : @frenaamano Sei il miglior papà del mondo! (E anche se sono vecchia so che ormai i fan siamo come figli tuoi e ci vuoi sempre felici) -