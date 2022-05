Il finale di Nero a Metà 3 si avvicina come la verità sulla morte di Clara? Anticipazioni 2 e 9 maggio (Di lunedì 2 maggio 2022) Il finale di Nero a Metà 3 è ormai dietro l’angolo. La serie con Claudio Amendola si avvicina al suo epilogo mentre i fan sono ancora sconvolti per quello che è successo a Clara e quello che questo ha significato per Carlo e i suoi, come andrà a finire adesso questa oscura e misteriosa storia? Negli ultimi episodi della stagione sarà proprio Alba ad aprire gli occhi pensando seriamente al fatto che Federico nasconda qualcosa, ma cosa? Ad avere gli stessi dubbi negli episodi in onda oggi 2 maggio, sarà Malik. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Colpevoli omissioni e Ah, l’amore, l’amore in cui un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Le indagini ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 maggio 2022) Ildi3 è ormai dietro l’angolo. La serie con Claudio Amendola sial suo epilogo mentre i fan sono ancora sconvolti per quello che è successo ae quello che questo ha significato per Carlo e i suoi,andrà a finire adesso questa oscura e misteriosa storia? Negli ultimi episodi della stagione sarà proprio Alba ad aprire gli occhi pensando seriamente al fatto che Federico nasconda qualcosa, ma cosa? Ad avere gli stessi dubbi negli episodi in onda oggi 2, sarà Malik. Ad andare in onda saranno gli episodi dal titolo Colpevoli omissioni e Ah, l’amore, l’amore in cui un ragazzo con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma non fa in tempo a sporgere denuncia che muore tra le braccia di Bragadin. Le indagini ...

