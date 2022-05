Il Cantagiovani “R-esiste’ nel segno della pace | ecco la 15esima edizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Due giorni in musica, 1000 minuti tra laboratori, concertazione di un brano d’insieme, concorso e concerto finale per 4 cori e 1 giuria internazionale. Sono queste le coordinatedel, organizzato dalle associazioni Estro Armonico e Laes con il patrocinio del Comune di Salerno, dell’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) eFeniarco (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Corali). Il 2022, per il festival internazionale firmato alla direzione artistica da Silvana Noschese, vuole essere l’anno“r-esistenza”: “Una scomposizioneparola necessaria per sottolineare il valore dell’esserci in un tempo nel quale si avverte forte l’esigenza di tornare a condividere progetti ...