Idolo di una città, protagonista a Usa 94: riconoscete l’ex calciatore? (Di lunedì 2 maggio 2022) Vi ricordate di questo calciatore famosissimo negli anni ’90? In carriera è diventato l’Idolo di un’intera città e rappresentato la Nazionale. Ci sono calciatori le cui gesta sul campo e fuori dal campo li rendono immortali ed altri che, sebbene fossero famosi quando giocavano, scompaiono nel dimenticatoio. Basta poco per rimanere nella memoria collettiva degli appassionati: a Pasquale Luiso ad esempio è bastata una rovesciata incredibile durante un Milan-Piacenza, a Giuseppe Mascara un gol decisivo nel derby con il Palermo da centrocampo. Ma basta altrettanto poco per essere dimenticato se nella tua carriera sei stato un gregario e sebbene fossi determinante per le sorti della tua squadra, non hai mai contribuito alla vittoria con un gol da cineteca. Questo è il caso di Luigi Apolloni, bandiera del Parma dei ’90 che ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 2 maggio 2022) Vi ricordate di questofamosissimo negli anni ’90? In carriera è diventato l’di un’interae rappresentato la Nazionale. Ci sono calciatori le cui gesta sul campo e fuori dal campo li rendono immortali ed altri che, sebbene fossero famosi quando giocavano, scompaiono nel dimenticatoio. Basta poco per rimanere nella memoria collettiva degli appassionati: a Pasquale Luiso ad esempio è bastata una rovesciata incredibile durante un Milan-Piacenza, a Giuseppe Mascara un gol decisivo nel derby con il Palermo da centrocampo. Ma basta altrettanto poco per essere dimenticato se nella tua carriera sei stato un gregario e sebbene fossi determinante per le sorti della tua squadra, non hai mai contribuito alla vittoria con un gol da cineteca. Questo è il caso di Luigi Apolloni, bandiera del Parma dei ’90 che ...

Cordusqueen : @FrantumareKiev Adesso capisco perché il vostro idolo Meloni ha proposto una scuola senza bocciature…così voi capre… - ilariadituccio : RT @LeonettiFrank: Miretti :'E' stata un'emozione unica oggi per me che ho fatto tutta la trafila nella Juve. Mi piace Locatelli e provo a… - BarbagobboA : @davide_terruzzi 3-5-2 Il tuo idolo Antonio Conte ci ha su fatto una carriera su questo modulo... - Mis_Strozzo : RT @Guido07261: @spighissimo Il suo idolo di Rignano ha appena stipulato un’alleanza in vari comuni proprio con la Meloni ed ecco che il pu… - VincenzoBellom9 : @emilan46 Non una grande vita considerando che è una g1 contro i morti di sonno e il tuo idolo si è fatto carryare schifosamente -