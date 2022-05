I figli non sono cerotti per guarire le ferite di coppia (Di lunedì 2 maggio 2022) Fare un figlio per salvare la famiglia, il matrimonio e la coppia: non si tratta della trama grottesca di un film psicologico, ma di una realtà che ci riguarda da vicino perché sono tante, anzi tantissime, le persone che per risolvere i problemi che hanno lacerato la relazione con il tempo scelgono di affidarsi a un bambino. Una strategia vera e propria, questa, messa in atto spesso in maniera inconsapevole con il desiderio di rafforzare l’unione, di rinnovare una relazione che rischia di terminare. Perché è facile pensare che la presenza di un bambino sarà il legame comune che terrà insieme due persone per tutta la vita, la stessa che farà funzionare le cose quando tutto sarà diverso, quando la quotidianità cambierà definitivamente. E invece, neanche a dirlo, il pensiero che un figlio sia destinato a evitare la ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 maggio 2022) Fare uno per salvare la famiglia, il matrimonio e la: non si tratta della trama grottesca di un film psicologico, ma di una realtà che ci riguarda da vicino perchétante, anzi tantissime, le persone che per risolvere i problemi che hanno lacerato la relazione con il tempo scelgono di affidarsi a un bambino. Una strategia vera e propria, questa, messa in atto spesso in maniera inconsapevole con il desiderio di rafforzare l’unione, di rinnovare una relazione che rischia di terminare. Perché è facile pensare che la presenza di un bambino sarà il legame comune che terrà insieme due persone per tutta la vita, la stessa che farà funzionare le cose quando tutto sarà diverso, quando la quotidianità cambierà definitivamente. E invece, neanche a dirlo, il pensiero che uno sia destinato a evitare la ...

