I dati smentiscono la retorica: il Real ha vinto la Liga facendo più passaggi del Barcellona (Di lunedì 2 maggio 2022) I dati. Dice Ancelotti che sono sempre molto interessanti. Gli piacciono, quelle cose da nerd. Non sono il faro del suo allenare, ma anche i dati si possono interpretare, e a volte insegnano un po’ di cose. El Paìs scrive che analizzando la cavalcata verso il titolo spagnolo del Real, non c’è molto di “magico”: “un settore così prosaico e tutt’altro che incantato come quello delle società dedite alla registrazione e all’elaborazione dei dati ha trovato indizi che ritraggono la solidità del gioco —e le sue correzioni— con cui il Real ha conquistato il 35esimo scudetto”. E nulla sembra casuale”. “Uno dei maggiori problemi per il Real Madrid di Zinedine Zidane – scrive El Paìs – è stata la mancanza di gol dopo l’addio di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, e proprio questo è stato il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 maggio 2022) I. Dice Ancelotti che sono sempre molto interessanti. Gli piacciono, quelle cose da nerd. Non sono il faro del suo allenare, ma anche isi possono interpretare, e a volte insegnano un po’ di cose. El Paìs scrive che analizzando la cavalcata verso il titolo spagnolo del, non c’è molto di “magico”: “un settore così prosaico e tutt’altro che incantato come quello delle società dedite alla registrazione e all’elaborazione deiha trovato indizi che ritraggono la solidità del gioco —e le sue correzioni— con cui ilha conquistato il 35esimo scudetto”. E nulla sembra casuale”. “Uno dei maggiori problemi per ilMadrid di Zinedine Zidane – scrive El Paìs – è stata la mancanza di gol dopo l’addio di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018, e proprio questo è stato il ...

napolista : I dati smentiscono la retorica: il #Real ha vinto la Liga facendo più passaggi del #Barcellona L’analisi del Paìs:… - natofree : Varianti e vaccini, l’ennesimo errore di Ricciardi e Speranza: i dati che li smentiscono (clamorosamente) - francesco_saboo : @VirtualRaven @mvetto @AurelianoStingi i dati di tutta Europa ti smentiscono. Ma sei consapevole che il virus non s… - andrea_fasulo : @andsnz @g_rizzo76 @stebaraz Ancora parole, porta documenti che smentiscono quei dati o per me la conversazione è conclusa - lookati_inside : @LofiFc @mariannaaprile Rispondi nel merito, pubblica dati che mi smentiscono, sennò taci. -