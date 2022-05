Guerra Russia-Ucraina, le voci sul generale Gerasimov “ferito” al fronte. Il Nyt: “Scampato a un attacco” (Di lunedì 2 maggio 2022) Per alcuni è rimasto “ferito”, altre fonti invece sostengono sia “Scampato a un attacco” degli ucraini. Da giorni si rincorrono le voci sulle condizioni del generale Valery Gerasimov, il capo di Stato maggiore russo, sostanzialmente l’ufficiale in uniforme più alto in grado agli ordini di Putin nonché uno dei tre – insieme al capo del Cremlino e al ministro Shoigu – ad avere i codici delle armi nucleari. Ad aprire il caso è stato l’ex ministro dell’Interno ucraino, Arsen Avakov, il quale – citando una fonte russa – ha scritto su Facebook che Gerasimov è stato colpito da schegge alla gamba destra. Tuttavia, in precedenza il New York Times – citando funzionari ucraini e statunitensi – aveva scritto che Gerasimov era Scampato a un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Per alcuni è rimasto “”, altre fonti invece sostengono sia “a un” degli ucraini. Da giorni si rincorrono lesulle condizioni delValery, il capo di Stato maggiore russo, sostanzialmente l’ufficiale in uniforme più alto in grado agli ordini di Putin nonché uno dei tre – insieme al capo del Cremlino e al ministro Shoigu – ad avere i codici delle armi nucleari. Ad aprire il caso è stato l’ex ministro dell’Interno ucraino, Arsen Avakov, il quale – citando una fonte russa – ha scritto su Facebook cheè stato colpito da schegge alla gamba destra. Tuttavia, in precedenza il New York Times – citando funzionari ucraini e statunitensi – aveva scritto cheeraa un ...

repubblica : Guerra Russia-Ucraina, Orsini rimosso dall'osservatorio della Luiss: 'Non sara' piu' il direttore' - _Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - _Nico_Piro_ : Fatemi capire quando si trattava di fare affari con la Russia si poteva parlare ora che è necessario fermare la gue… - lukesky95199961 : RT @mentecritica: 9/11 A mio parere, l'unica vera via d'uscita da questo conflitto è un progressivo, lento abbassamento dell'intensità dell… - UkMio : RT @La7tv: #lariachetira @CremaschiG: 'L'Europa è in mezzo a una guerra, se l'Europa si distinguesse dagli Stati Uniti con una propria iniz… -