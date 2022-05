Guerra Russia-Ucraina, la UEFA è durissima: ufficiale l’ennesima stangata (Di lunedì 2 maggio 2022) In questi minuti è arrivata un’altra stangata dalla UEFA per il calcio russo, dopo l’inizio della Guerra in Ucraina. Dopo due anni di pandemia, che ha portato prima il blocco di competizione e poi tantissime partite disputate a porte chiuse, il calcio adesso deve ‘affrontare’ la Guerra in Ucraina. Gli effetti dell’invasione del paese europeo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 2 maggio 2022) In questi minuti è arrivata un’altradallaper il calcio russo, dopo l’inizio dellain. Dopo due anni di pandemia, che ha portato prima il blocco di competizione e poi tantissime partite disputate a porte chiuse, il calcio adesso deve ‘affrontare’ lain. Gli effetti dell’invasione del paese europeo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

_Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - _Nico_Piro_ : Fatemi capire quando si trattava di fare affari con la Russia si poteva parlare ora che è necessario fermare la gue… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - gioacchinobpb12 : RT @TerlizziGerardo: Il mondo entra in guerra Russia-Nato ma i Porti italiani rimangono aperti ai clandestini irregolari, pericoloso per la… - Pinucci02333949 : RT @_Nico_Piro_: #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridano opini… -