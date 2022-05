Guerra Russia-Ucraina, incendio e colonna di fumo nero dall’acciaieria Azovstal di Mariupol – Video (Di lunedì 2 maggio 2022) Nuovo attacco russo allo stabilimento Azovstal di Mariupol dove è scoppiato un incendio visibile da tutta la città. Lo ha reso noto il vicecomandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar ‘Kalyna’ su Telegram secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda. “I difensori ucraini del reggimento Azov sono vivi, ma vengono bombardati”, ha scritto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Nuovo attacco russo allo stabilimentodidove è scoppiato unvisibile da tutta la città. Lo ha reso noto il vicecomandante del reggimento Azov, Svyatoslav Palamar ‘Kalyna’ su Telegram secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda. “I difensori ucraini del reggimento Azov sono vivi, ma vengono bombardati”, ha scritto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

