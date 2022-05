Guerra in Ucraina, le parole del ministro degli esteri russo, Lavrov: “Abbiamo armi ultrasoniche” (Di lunedì 2 maggio 2022) Giuseppe Brindisi ha intervistato il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov per “Zona Bianca”. È la prima volta che l’esponente del governo di Mosca ha accettato di parlare ai media occidentali. “I media occidentali travisano sempre quello che noi diciamo”, ha sottolineato Lavrov. Il ministro ha parlato delle armi che possiede la Russia, dell’obiettivo della Guerra e di come i russi vedono l’Italia. Bucha? Un fake. Russia e Italia: le parole di Lavrov Il giornalista ha chiesto al ministro russo che idea hanno i russi dell’Italia ad oggi. Lavrov ha dichiarato che l’Italia ha adottato sanzioni anti russe e all’inizio per loro era inaspettato. ... Leggi su tvzap (Di lunedì 2 maggio 2022) Giuseppe Brindisi ha intervistato il, Sergejper “Zona Bianca”. È la prima volta che l’esponente del governo di Mosca ha accettato di parlare ai media occidentali. “I media occidentali travisano sempre quello che noi diciamo”, ha sottolineato. Ilha parlato delleche possiede la Russia, dell’obiettivo dellae di come i russi vedono l’Italia. Bucha? Un fake. Russia e Italia: lediIl giornalista ha chiesto alche idea hanno i russi dell’Italia ad oggi.ha dichiarato che l’Italia ha adottato sanzioni anti russe e all’inizio per loro era inaspettato. ...

