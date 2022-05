Guerra atomica, l’Europa trema: ecco i bersagli della Russia. E l’Italia… (Di lunedì 2 maggio 2022) La Russia è pronta ad alzare la posta in gioco. Nei giorni scorsi, la tv di Stato russa, infatti, ha mandato in onda una simulazione abbastanza preoccupante. Al Cremlino basterebbero meno di due minuti per incutere timore all’Europa. Tic toc e poi boom. No, non siamo tornati all’epoca italiana futurista di inizio Novecento, ma ad L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 maggio 2022) Laè pronta ad alzare la posta in gioco. Nei giorni scorsi, la tv di Stato russa, infatti, ha mandato in onda una simulazione abbastanza preoccupante. Al Cremlino basterebbero meno di due minuti per incutere timore al. Tic toc e poi boom. No, non siamo tornati all’epoca italiana futurista di inizio Novecento, ma ad L'articolo NewNotizie.it.

La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - NicolaPorro : “Avevamo fatto una proposta a Stati Uniti e Gran Bretagna…”. Cos’ha detto ieri #Lavrov sul rischio di una guerra at… - reportrai3 : Sigfrido Ranucci presenta a @RaiNews gli argomenti della puntata: le testimonianze di chi è sopravvissuto alla bomb… - Giorgio17561761 : @Ukraine66251776 @JimmyDoreShow @TulsiGabbard Io pensavo che il medioevo fosse in certi paesi africani,in alcuni is… - blublu51 : @EnricoLetta Bravo. Inizia una raccolta fondi per comprare una bomba atomica da regalare agli ucraini. A proposito… -