Advertising

giuseppeg1973 : @ErMejoSindaco I romani si sono fatti fregare dalle calunnie H24 contro #VirginiaRaggi, che ha fatto tanto per… -

Il Foglio

Se la motivazione - sottolinea Mazzetti - è sui poteri concessi al Sindaco, tra cui ... Stiamo andando nella direzione giusta, nonostante idi pancia dei fautori della decrescita. Il ...... che in un'intervista a RomaToday ha smontato il progetto diannunciando una proposta ... ha votato con il Pd ma non nascondedi pancia interni. Anche qui si cerca il dialogo. 'Scelte come ... Gualtieri ha il mal di stadio: bocciato il nuovo Flaminio, scomparso quello della Roma Sul futuro stadio della Roma aleggia ancora la nebbia. Quando poco meno di sei mesi fa Gualtieri è arrivato in Campidoglio sapeva bene che questo sarebbe stato uno dei primi nodi da sciogliere.Il Comitato pendolari ha infatti deciso di chiedere un incontro al sindaco Roberto Gualtieri. E l’hanno fatto con una lunga ... (leggi qui): “I treni – scrivono – sono vecchi o molto mal tenuti e in ...