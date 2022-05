Golf, PGA Tour: Jon Rahm torna alla vittoria dopo quasi un anno al Mexico Open (Di lunedì 2 maggio 2022) Era il favorito numero uno alla vigilia del torneo, ma come si sa, in questo sport giocare da favoriti non è sempre garanzia d vittoria. Invece al Mexico Open 2022, Jon Rahm è riuscito a guidare la classifica dopo ognuno dei quattro giri, tornando al successo dopo quasi un anno di digiuno. Non è stato certo il miglior torneo dello spagnolo che anche in questo ultimo giro ha commesso qualche sbavatura, compreso un rischiosissimo tee shot all’ultima buca che ha rischiato di compromettere il suo risultato. alla fine chiude con il punteggio totale di -17, costruito soprattutto nei primi due giri. Hanno sperato in un playoff fino alla fine gli statunitensi Tony Finay e ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 maggio 2022) Era il favorito numero unovigilia del torneo, ma come si sa, in questo sport giocare da favoriti non è sempre garanzia d. Invece al2022, Jonè riuscito a guidare la classificaognuno dei quattro giri,ndo al successoundi digiuno. Non è stato certo il miglior torneo dello spagnolo che anche in questo ultimo giro ha commesso qualche sbavatura, compreso un rischiosissimo tee shot all’ultima buca che ha rischiato di compromettere il suo risultato.fine chiude con il punteggio totale di -17, costruito soprattutto nei primi due giri. Hsperato in un playoff finofine gli statunitensi Tony Finay e ...

